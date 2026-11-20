Украинские власти стали воспринимать насильственную мобилизацию как норму. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«Вижу, для наших властей стало „нормой“, когда людей похищают на улице. Стало „нормой“, когда мобилизуют единственного отца и оставляют ребенка дома одного», — заявил украинский депутат.

Гончаренко также опубликовал видео из Одессы, на котором показан случай насильственной мобилизации мужчины прямо посреди дороги. Парламентарий заметил, что мужчину посадили в микроавтобус, а его самокат выбросили на проезжую часть.

«Я каждый день получаю уведомления о новых случаях треша. Из каждой области», — добавил Гончаренко.

Ранее в Сети также появилось видео драки жителей Одессы с сотрудниками ТЦК, которые пытались мобилизовать одного из участников конфликта.

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина ежемесячно теряет в зоне боевых действий от 25 до 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.