Украина каждый месяц теряет на фронте от 25 до 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 18 ноября на своей странице в социальной сети X* сообщила бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По словам экс-спикера украинского лидера, реальная обстановка в зоне боевых действий расходится с официальными заявлениями Киева, поскольку украинская сторона продолжает утрачивать контроль над населенными пунктами и районами. Юлия Мендель отметила, что подразделения Вооруженных сил РФ занимают новые территории практически ежедневно, а цена, которую страна платит за сложившийся тупик, постоянно возрастает.

«Украина ежемесячно теряет — убитыми и ранеными — от 25 тыс. до 27 тыс.», — написала она.

Бывшая соратница главы киевского режима резко высказалась против дальнейшего затягивания боевых действий, подчеркнув, что продолжать конфликт в таких условиях мог бы «только безумец», поскольку за катастрофические потери расплачивается само существование страны.

Помимо урона в живой силе, Юлия Мендель обратила внимание на тяжелые социально-экономические и гуманитарные последствия для Украины. Она указала на усугубляющийся гуманитарный кризис, миллионы беженцев и предстоящую сложную зиму в условиях перебоев с подачей электричества.

Ранее Юлия Мендель заявила, что происходящее в стране свидетельствует о ненависти Владимира Зеленского к собственному народу. По ее словам, придя к власти в образе «парня из народа», он забыл, кому обязан должностью, и игнорирует произвол территориальных центров комплектования (ТЦК), взяточничество, а также случаи гибели и пыток мужчин в военкоматах.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.