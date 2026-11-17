Происходящее сейчас на Украине указывает на то, что Зеленский ненавидит украинцев, — таким мнением в своем Telegram-канале поделилась бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

Она отметила, что Зеленский — человек, который пришел к власти как «парень из народа», но он забыл, кому обязан тем, что занимает пост главы государства.

«Он не видит или не хочет видеть происходящее в стране: произвол территориальных центров комплектования, взяточничество, смерти и пытки мужчин в ТЦК», — написала Мендель.

Она также отметила, что коррупция на Украине достигла таких масштабов, которых страна еще не видела, и это, по словам Мендель, признают сами украинские политики.

Она подчеркнула: ничто не может оправдать пытки и насилие со стороны ТЦК, но, хотя украинцы ждут мира, власти навязывают им необходимость продолжения боевых действий.