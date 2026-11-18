Американские политики намерены ужесточить правила продажи мощных компьютерных чипов в Китай. Как сообщает издание Politico, с таким требованием выступили сенаторы от Республиканской партии после громкого скандала вокруг крупнейшего производителя процессоров — компании Nvidia. Чтобы запреты заработали, законодатели хотят вписать их прямо в ежегодный оборонный бюджет США.

В Сенате сомневаются, что американский техногигант способен сам следить за тем, куда в итоге попадают его технологии. Сенатор Джерри Моран призвал Министерство торговли США принудительно урезать продажи современных чипов Nvidia за рубеж.

«Трудно поверить, что Nvidia сможет сама себя контролировать», — заявил политик журналистам.

Другой республиканец, сенатор Джим Бэнкс, раскритиковал уже само Министерство торговли. По его словам, ведомство слишком медлит и до сих пор не внесло в черный список сингапурскую фирму Megaspeed, хотя для торговли с такими компаниями давно пора ввести спецразрешения. При этом в американских ведомствах признают, что сама Nvidia перестала продавать чипы этой сингапурской компании еще в июне 2025 года.

Причиной жесткой реакции в Вашингтоне стало расследование, которое американские Минюст и Минторг ведут в отношении компании Megaspeed. Власти США подозревают, что через эту фирму в обход американских запретов могли переправляться технологии в Китай.

По данным издания, главу сингапурской компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Особое внимание истории придала информация о ее романе с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом, который 12 ноября покинул пост гендиректора компании.

При этом возвращать ушедшего руководителя в кресло гендиректора компания не планирует. Как ранее сообщал aif.ru со ссылкой на главу совета директоров Харви Джонса, руководство единогласно приняло отставку Дженсена Хуанга и не собирается восстанавливать его в должности. Тем не менее 1 декабря Хуанг выступит перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса США.