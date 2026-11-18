Немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung отреагировала на решение властей ЕС не включать главу европейской дипломатии Каю Каллас в состав переговорной группы с Россией по урегулированию украинского конфликта. В публикации отмечается, что этот шаг стал серьёзным политическим ударом для чиновницы.

Автор статьи уверен, что описанная ситуация говорит о значительных разногласиях внутри европейских структур, которые соперничают за право принимать решения во внешней политике. При этом в материале выражается мнение, что Каллас всё же будет пытаться влиять на процесс урегулирования на Украине.

В Nvidia заявили об отсутствии планов возвращать Хуанга

Председатель совета директоров американской технологической компании Nvidia Харви Джонс заявил, что корпорация не намерена возвращать на пост её генерального директора Дженсена Хуанга, который ранее покинул должность на прошлой неделе. Он отметил, что отставка главы организации была принята советом единогласно.

Джонс говорил об этом на онлайн-конференции, прошедшей по результатам публикации квартального отчёта компании. После ухода Хуанга временно исполняет обязанности главы Nvidia исполнительный вице-президент и финансовый директор этой корпорации Колетт Кресс.

Рубио рассказал о возможности переговоров Трампа с Ким Чен Ыном

Администрация США рассматривает возможность проведения переговоров руководителя Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил американский Марко Рубио. По его словам, президент Соединённых Штатов готов встретиться с северокорейским главой.

При этом Рубио подчеркнул, что Трамп не рассматривает диалог с зарубежным лидером как уступку Вашингтона. Глава Госдепартамента отметил, что американская сторона видит в контактах с Пхеньяном один из путей преодоления разногласий.

Госсекретарь уточнил, что сроки встречи Трампа и Ким Чен Ына еще не определены. Он добавил, что о скором проведении такого мероприятия говорить пока рано.

В США мужчину осудили на 27,5 года тюрьмы за попытку покушения на Трампа

Гражданин Пакистана Асиф Мерчант был приговорён в США к 330 месяцам (27,5 года) тюрьмы за попытку организовать покушение на Дональда Трампа и ряда других лиц. Его признали виновным в подготовке к теракту и планировании заказного убийства.

Мужчина прибыл в США в апреле 2024 года. Правоохранительные органы выяснили, что, кроме Трампа, он хотел убить занимавшего на тот момент пост президента Соединённых Штатов Джо Байдена и бывшего постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли.

В Кракове из-за нехватки денег приостановили возведение метро

Проблемы с финансированием вынудили власти польского города Краков приостановить подготовку к строительству метрополитена в городе. Вице-мэр населённого пункта Кароль Валаховский заявил, что местные власти больше не собираются брать на себя обязательства, касающиеся этого проекта.

Журналисты привели неофициальную информацию, согласно которой также может быть упразднено профильное подразделение, отвечающее за подготовку строительства. Власти Кракова уточнили, что вместо метрополитена в городе планируется развивать трамвайную сеть и открывать дополнительные маршруты наземного транспорта.