Американская технологическая компания Nvidia не вынашивает планов возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора, заявил председатель совета директоров организации Харви Джонс.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора», — сказал он на онлайн-конференции по итогам обнародования квартального отчета корпорации.

Напомним, на минувшей неделе Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга. Временно исполнять обязанности главы компании стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс.

Позже экс-глава корпорации сообщил, что готов восстановиться в должности, если об этом его попросит совет директоров. Ранее в Сети была запущена петиция с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia. Она собрала уже более 190 тысяч подписей.