Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания перед членами трех комитетов Палаты представителей США по поводу возможного доступа Китая к передовым американским технологиям. Встреча запланирована на 1 декабря, говорится в совместном заявлении председателей комитетов.

Вместе с Хуангом на вопросы конгрессменов ответит главный юрисконсульт и вице-президент Nvidia Тим Тейтер. Его встреча с законодателями состоится 2 декабря. Оба представителя компании согласились выступить добровольно, при этом давать показания им предстоит под присягой.

Председатели комитетов по иностранным делам, разведке и Китаю заявили, что намерены выяснить, какую роль Хуанг и Nvidia могли сыграть в обеспечении доступа структур КНР к передовым американским чипам. Законодателей также интересует возможная причастность к ситуации женщины, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Ранее представители нескольких комитетов Палаты представителей потребовали от Хуанга объяснений по поводу его отношений с этой женщиной. Кроме того, конгрессмены намерены проверить, насколько надежно Nvidia защищает свои технологии и конфиденциальную информацию от возможного шпионажа.

Ранее сообщалось, что в компании Nvidia не рассматривают возможность возвращения Хуанга на пост руководителя.