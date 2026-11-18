Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru рассказала, как распознать неверного партнёра, однако предупредила: превращать жизнь в слежку — худшая стратегия.

«Есть маркеры по распознаванию красных флагов. И первый из них — это не запах чужих духов, а изменение эмоционального фона. Человек становится раздражительным, отстранённым, или наоборот — слишком приторно-внимательным из чувства вины. Второй признак — цифровая гигиена. Пароль на телефоне, который вы не знаете, экран, перевёрнутый вниз, „работа“ допоздна. И третий — вас стало меньше. Меньше внимания, меньше тактильности, меньше общих планов», — отметила Миллер.

Однако главный совет эксперта касается не того, как ловить партнёра, а как сохранить себя.

«Но самое главное, что я хочу сказать: не превращайте свою жизнь в слежку. Ревность — это сигнальная лампочка на приборной панели. Она говорит: „Проверь масло“. Она не говорит: „Скорее разбей приборную панель“. Если вы чувствуете холод — не бегите проверять телефон. Сядьте и спросите: „Что происходит с нами?“ Иногда честный разговор страшнее, чем измена, но он хотя бы даёт шанс что-то исправить».

Тема измен особенно остро обсуждается в последние дни — после скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга, который покинул свой пост из-за внебрачных связей, переросших в угрозу национальной безопасности США.

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