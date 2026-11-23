В Киеве сотрудники ТЦК задержали депутата Верховной рады, когда он вступился за мужчину, которого пытались принудительно мобилизовать, сообщает украинское издание «Время.ua».

Уточняется, что военкомы вытащили свою жертву из маршрутного такси, и свидетелем ситуации стал депутат Александр Куницкий. Он попытался выяснить у сотрудников ТЦК причины задержания гражданина, но у него выхватили мобильный телефон, после чего несколько человек в форме его обступили и некоторое время удерживали. Лишь когда парламентарий показал удостоверение депутата, его отпустили.

После этого Куницкий обратился к полицейскому, который находился рядом, чтобы подать заявление о нападении. О судьбе мужчины, которого пытались насильно мобилизовать, не сообщается.