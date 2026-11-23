В Киеве сотрудники ТЦК задержали депутата Верховной рады, когда он вступился за мужчину, которого пытались принудительно мобилизовать, сообщает украинское издание «Время.ua».
Уточняется, что военкомы вытащили свою жертву из маршрутного такси, и свидетелем ситуации стал депутат Александр Куницкий. Он попытался выяснить у сотрудников ТЦК причины задержания гражданина, но у него выхватили мобильный телефон, после чего несколько человек в форме его обступили и некоторое время удерживали. Лишь когда парламентарий показал удостоверение депутата, его отпустили.
После этого Куницкий обратился к полицейскому, который находился рядом, чтобы подать заявление о нападении. О судьбе мужчины, которого пытались насильно мобилизовать, не сообщается.
Ранее в Верховной раде заявили, что для Украины стало нормой похищение людей на улицах. При этом в Европе на это закрывают глаза и стараются замалчивать проблему. Так, в Дублине во время мероприятия с участием посла Украины журналист задал вопрос о принудительной мобилизации, из-за чего его вывели из зала.