В ирландском Дублине журналиста Ласло Молнарфи силой вывели из зала во время мероприятия с участием посла Украины Ларисы Герасько после его вопроса о принудительной мобилизации в стране. Об этом сообщает Aontacht Media.

Инцидент произошел 18 ноября в Тринити-колледже во время дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз. Молнарфи попытался задать послу вопросы о принудительной мобилизации, ограничениях на выезд из страны и деятельности украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Журналист напомнил, что украинских мужчин насильно отправляют на передовую, а выступающих против этого вносят в базу сайта.

«Почему никто не говорит о слоне в комнате? Украина грубо нарушает права человека», — обратился он к участникам мероприятия.

По информации издания, присутствующие попытались заглушить выступление журналиста, а затем начали скандировать «Вон!». После этого организаторы вызвали охрану, которая вывела Молнарфи из зала.

Позднее в коридоре между журналистом и экс-депутатом парламента Ирландии Кэталом Берри произошла словесная перепалка.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** заявил, что похищение людей на улицах Украины стало нормой.

* Сайт признан террористическим и запрещен в России.

** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.