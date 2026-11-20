В трех районах Киева временно приостановили движение троллейбусов. Об этом жителей предупредила киевская городская государственная администрация.

Причиной невыхода троллейбусов на маршруты стало отсутствие напряжения в энергосистеме. Данный вид транспорта недоступен в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов украинской столицы.

«Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов», – сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Киеве повреждены три моста - Подольский, Дарницкий и Южный.

Также стало известно, что в столице Украины пять раз за ночь 20 ноября гремели взрывы на фоне звучащих сирен воздушной тревоги.