В ночь на 20 ноября в Киеве, по данным украинских СМИ, по меньшей мере пять раз гремели взрывы. При этом в городе и ряде других регионов, контролируемых киевским режимом, объявилась воздушная тревога.

Сведения о причинах происшествий не уточнялись. Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре, который вспыхнул в строении на территории объекта инфраструктуры в Голосеевском районе города. Также загорелось здание в зоне нежилой застройки в Подольском районе.

«СВ»: ликвидирован старший лейтенант ЦИПсО, который обманывал россиян

Канал «Северный Ветер» пишет, что в зоне спецоперации был уничтожен старший лейтенант Андрей Дедурик, служивший в центре информационно‑психологических операций Сил специальных операций Украины (ЦИПсО). В публикации уточняется, что он курировал сеть кол‑центров, которые были задействованы в мошеннических схемах против российских граждан.

Кроме того, стало известно о ликвидации капитана 116‑й бригады территориальной обороны Украины Владислава Солодовника в районе Стецковки в Сумской области.

В Раде назвали Зеленского главным препятствием на пути к миру

Владимир Зеленский является главной помехой для урегулирования украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Парламентарий, ранее вынужденно покинувший Украину, уверен, что любые мирные инициативы невозможно реализовать, пока власть в стране находится в руках киевского режима.

Дмитрук назвал Зеленского и его окружение «камарильей и проклятыми убийцами украинского народа». Депутат также призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы ликвидировать режим в Киеве.

В Запорожской области РСЗО «Град» сорвала сосредоточение резервов ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Восток» с помощью установки БМ-21 реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили скопление боевиков и военной техники ВСУ на запорожском направлении. В Министерстве обороны России отметили, что цели удалось выявить в ходе воздушной разведки.

В указанном районе действовало около 30 боевиков, которые могли быть использованы в качестве резерва украинских формирований. Расчёт «Града» 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса ВС России, получив координаты, нанес удары по живой силе и технике противника.

В Минобороны РФ подчеркнули, что действия российских военных сорвали планы противника по сосредоточению резервов.

Самоходные орудия «Малка» уничтожили заглубленные укрытия ВСУ

Министерство обороны РФ также проинформировало, что в зоне ответственности группировки войск «Восток» бойцы ВС России, входящие в расчёты 203-мм самоходных орудий 2С7М «Малка», ликвидировали заглубленные укрытия украинских формирований. Указанные места противник хотел защитить от артиллерийских ударов российских подразделений.

Сеть укрепленных опорных пунктов с блиндажами и огневыми позициями была выявлена операторами БПЛА Вооружённых сил России. Они передали данные о целях артиллеристам, которые поразили вражеские объекты крупнокалиберными снарядами.

Укрытия ВСУ были уничтожены вместе с боевиками. В Минобороны России добавили, что это помогло дальнейшему продвижению российских войск.