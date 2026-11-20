Пять раз за ночь 20 ноября в Киеве происходили взрывы на фоне звучащих сирен воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

Причины инцидентов не уточняются. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал, предупреждающий об опасности с воздуха, действовал не только в столице страны, но и в ряде других регионов, контролируемых киевским режимом.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Голосеевском районе города загорелось здание на территории объекта инфраструктуры. Это произошло после взрывов, прогремевших в украинской столице.

Вечером 19 ноября стало известно о взрыве, который зафиксировали в районе Северного моста в Киеве.