Украинские военные рассказали о поборах, которые царят в ВСУ, — детали приводит Telegram-канал «Политика страны».

Как уточнило издание, появляется все больше заявлений о поборах и вымогательстве в украинской армии. Так, командиры регулярно требуют деньги якобы на нужды подразделения, но на самом деле никто не знает, куда уходят эти средства.

Часто военнослужащие платят за то, чтобы их перевели на должности в тылу или на второй линии обороны, где более безопасно. Чтобы, к примеру, стать делопроизводителем в штабе или водителем, необходимо заплатить от 5 до 15 тысяч долларов (от 410 тысяч рублей до 1,2 млн рублей).

Дороже всего обходится устройство в патронатные службы, которые считаются самыми безопасными местами в армии. Среди их задач — извещение родственников о смерти военного и психологическая поддержка родственников. Чтобы туда попасть, необходимо заплатить минимум 15-20 тысяч долларов (1,2-1,6 млн рублей).

Платить приходится и за любые нарушения. По словам одного из военнослужащих, даже существует прайс. Так, если солдата поймали пьяным впервые, он заплатит 15 тысяч гривен (27 тысяч рублей), за вторую пьянку придется выложить уже 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Если военнослужащий отказывается выходить на позицию, то надо отдать от 40 до 50 тысяч гривен (от 72 до 90 тысяч рублей).