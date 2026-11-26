В Донецкой Народной Республике Верховный суд вынес вердикт по делу двух боевиков ВСУ, которые убили мирного жителя, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, весной 2022 года военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Легенький и Фарид Муждабаев находились в Мариуполе. Во время несения службы они получили приказ препятствовать выходу гражданского населения из города. Выполняя распоряжение, боевики открыли из автоматов огонь по мирному жителю, который шел по улице Новосибирской. В результате мужчина погиб на месте.

За эти действия Верховный суд приговорил каждого морпеха к 21 году колонии строгого режима.