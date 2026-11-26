Российская компания начала принимать заказы на проведение аэрофотосъемки с помощью голубей с биосовместимыми электродами, благодаря которым птица без дрессировки «понимает» команды и летит в нужном направлении. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил перспективы нововведения.

Напомним, ранее стало известно о проведении экспериментов с вживлением чипов в птиц для их использования в качестве разведывательных средств. В частности, речь идет об аэрофотосъемке с помощью голубей с биосовместимыми электродами.

Уточняется, что зафиксированный рекорд продолжительности полета - 10 часов при максимальном удалении в 100 км. По информации производителей, нейроинтерфейс позволяет «загрузить» в голубя полетное задание.

Джерелиевский, однако, выразил некоторые сомнения по поводу этой идеи.

«Насчет использования голубей я сильно сомневаюсь, при том что сейчас существуют различные технологии с боевыми дронами, дронами-разведчиками. Любой живой организм требователен к уходу, к определенным условиям и так далее. По этой же причине, например, сейчас практически не используются лошади для боевых действий, хотя сохранились конно-вьючные подразделения. Но в любом случае даже в условиях современных боевых действий, там, где работают небольшими группами, могли бы применяться лошади, но вместо них используют мотоциклы, квадроциклы и роботизированную наземную технику», - пояснил эксперт.

Специалист при этом отметил, что собак, например, продолжают привлекать к работе саперов.

Ранее стало известно, что российские войска поразили склад роботов ВСУ на добропольском направлении.