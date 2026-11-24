К утру 23 ноября Днепропетровск напоминает оцепеневший организм. После серии взрывов, прогремевших с вечера 22-го, городской департамент транспорта констатировал: трамваи и троллейбусы стоят полностью, тяговые подстанции обесточены, а метро остановлено аварийным отключением — станции работают лишь как укрытия.

Энергетики ДТЭК признают: за двое суток атакованы четыре энергообъекта компании, без света остались около 353 тысяч домов. Обесточены значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов, повреждены магистральные сети, на нескольких объектах возникли пожары.

По данным Минобороны РФ, главной целью была подстанция 330 кВ, на которой держались предприятия военной промышленности Украины; также поражены два локомотива у станции «Днепродзержинск».

Накопительный эффект ударов

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru подчёркивает: удары по энергетике Днепропетровской области — это инструмент системного давления.

«Мы бьём по энергетике, но можем поражать её ещё более активно, полностью выносить. Наши удары имеют накопительный эффект, они влияют на обеспечение противника, на его боеспособность», — заявил эксперт.

По его словам, речь идёт не о временных сбоях, а о долгосрочной деградации инфраструктуры, которая напрямую бьёт по логистике ВСУ.

«Я не исключаю, что могут начаться концентрированные удары в одну сторону. Так, чтобы объекты выходили из строя не на неделю, а на полгода», — подчеркнул Дандыкин.

Именно такой сценарий, по оценке эксперта, способен превратить точечные отключения в устойчивый коллапс энергосистемы региона.

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Удары по мостам

Если энергетика — это кровеносная система снабжения военно-промышленного комплекса Украины, то мосты — кости, на которых держится переброска сил и техники. После трёх атак ВСУ на Крымский мост (16, 17 и 19 ноября) российская армия, по данным Дандыкина, перешла к ударам по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске. Эксперт прямо говорит о возможности «разделить Днепропетровск на части» и парализовать логистику ВСУ.

«Могут начаться концентрированные удары, то есть вывели один мост, потом перешли к другому. Как ВСУ били по Крымскому мосту три дня. Наши военные могут начать выносить мосты полностью от Запорожья, Днепропетровска и так далее, и даже понтоны, как только их возвели, сразу поднимать на воздух», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что для ударов по мостам могут быть применены все средства поражения, кроме ядерных.

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Двойное давление

Если сценарий «концентрированных ударов» будет реализован, Днепропетровская область может столкнуться с тем, что объекты будут выходить из строя не на неделю, а на полгода, подчеркнул Дандыкин.

Восстановление движения по мостам и понтонным переправам в таких условиях становится крайне уязвимым, а значит, логистика ВСУ в этом направлении может быть существенно ограничена.

Для Днепра это означает не просто очередную «тяжёлую ночь», а вероятный переход к затяжному режиму функционирования в условиях перманентного дефицита энергии и транспортной изоляции.