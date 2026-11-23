Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении перешли к смене тактики, рассказали российские военные из группировки войск «Восток» в Telegram-канале «Воин DV». По данным наших парней, вместо привычной работы с инфильтрацией малых групп ВСУ решили вновь применять десант на бронетехнике.

«Фиксируем некоторые изменения в характере действий противника — помимо многочисленных пеших групп просачивания на убой периодически отправляется десант на бронемашинах и пикапах», — сообщили наши бойцы.

Пока это не приносит значимых результатов, однако уже становится показательной картиной изменений, внедряемых на передовой. Что делать с Харьковом? Крутое решение принято, но многим оно не понравится Подробнее

Новое решение

Генерал-майор Владимир Попов отмечает, что возвращение ВСУ к десантам на броне — решение необычное. И, вероятно, оно связано с ситуацией в районе боев. Из-за погоды появляются окна возможности для заброски сил на технике к передовым позициям, так что их и использует враг из-за тяжести положения на фронте.

Сейчас ВСУ, напоминает он, ведут крайне сложные бои за Орехов. Причем идут они в условиях, когда в распоряжении украинской армии есть лишь одна надежная трасса. Кроме того, киевские боевики постоянно сталкиваются с ударами нашей пехоты на севере Запорожской и юге Днепропетровской областей. И все это вынуждает врага более мобильно управлять своей обороной. В результате тот и задействует силы на бронетехнике.

«Это показательно, потому что в течение полугода у них сильно выраженных действий с применением бронетехники не было. В основном все бои шли за счет применения пехоты в пеших порядках и малыми группами», — объясняет собеседник.

Попов полагает, что следующим этапом, к которому нужно готовиться нашим частям — более активное применение НТРК на фронте в качестве оружия наступления. ВСУ много времени уделяют этим машинам из-за дефицита живой силы, так что и начать огрызаться в атаках за счет них враг может начать.

«Вероятно, что офицеры ВС РФ на местах уже начали адаптироваться к приемам противника. И тут одним из ответов на его приемы могут стать наши активные действия. Вероятно, что в бой могут в каком-то виде вернуться танки и БТР. В условиях, когда БПЛА невозможно применить из-за погоды, они могут дать нужную огневую мощь для поражения сил десанта и техники, брошенной к нашим позициям. Кроме того, вероятно, что и мы во всю прощупываем почву для смены тактики штурмов, чтобы найти способ сделать их эффективнее», — рассказывает собеседник.

О том, что малые группы пехоты могут остаться в прошлом, говорит и военблогер Юрий Подоляка. По его словам, в рядах русской армии уже формируются идеи того, как можно по-новому применять штурмовые отряды для наибольшей эффективности. Причем даже в условиях, когда в небе действуют дроны. Детали приемов он озвучивать не стал, однако выразил уверенность, что в 2027 году они начнут внедряться более активно.

«За этими тактиками будет будущее. Возможно, мы увидим попытки применения этих тактик уже в зимнюю компанию 2027 года. Но не факт, что они будут. Тем не менее, они тестируются, местами уже применяются. И если они будут внедрены, то война резко изменится в 27 году», — рассказывает эксперт. Потери ВСУ за сутки: 23 ноября 2026 года Подробнее

Пока же все идет в зиму

Ну а пока все планомерно идет в зиму. Как рассказывает Подоляка, кампания осени 2026 года завершается на фронтах, начинается переход к зиме. Однако бои не ослабевают. Сейчас на Запорожском направлении, откуда и поступили новости о смене тактики у ВСУ, идет борьба в районе Ореховского укрепрайона. Группировка войск «Восток» планомерно обходит силы врага севернее города и продвигается вперед на двух ключевых рубежах: за рекой Верхняя Терса и на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

«В Орехове противник не везде сумел нас выдавить. Между тем попытки срезать выступ, который мы вбили в районе Орехова, идёт с двух сторон: с запада и с востока. Противник проводит свою наступательную операцию с задачей занять Малую Токмачку и Новоданиловку», — говорит Подоляка, говоря о действиях ВСУ.

Наши части в ответ на это продвигаются на северо-восточном охвате города, в районе Омельника. Их задача сейчас — отрезать ореховский укрепрайон от тылов. Кроме того, серьезная борьба завязалась у села Широкое. Русские штурма активно наступают на позиции ВСУ в том районе. Враг же опирается на целый ряд заранее подготовленных укреплений и крепко держит оборону.

Что касается участка на правом фланге «Востока», то там тоже идут тяжелые бои. ВС РФ, несмотря на тяжелые погодные условия, развивают удар с опорой на село Рождественское и восстанавливают те позиции, которые были оставлены во время наиболее тяжелых боев летне-осенней кампании. ВСУ же стараются пролезть глубже внутрь наших позиций, в том числе за счет туманов забрасывая свои силы прямо к переднему краю. Там наши части их и уничтожают.