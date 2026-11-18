Представители Республиканской партии США пригрозили урезать помощь Украине, исключив из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону соответствующие пункты, — об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

По данным издания, речь идет о бюджетных ассигнованиях, которые направлены на поддержку Киева. Исключения этих средств из расходов на национальную оборону добиваются спикер Майкл Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст.

Ранее сообщалось, что в конгрессе зашло в тупик обсуждение нового оборонного бюджета из-за конфликта в Иране и недовольства главой Пентагона Питом Хегсетом.

Предполагается, что окончательный вариант законопроекта будет согласован в начале декабря.