Служба безопасности Украины (СБУ) и Киевская облпрокуратура пришли с обысками в Государственную авиаслужбу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Они рассказали, что оперативные мероприятия в ведомстве связаны с масштабной коррупционной схемой.

Отмечается, что Госавиаслужба реализует государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины. В перечень ее задач входят сертификация воздушных судов и проверка летной годности.

Ранее фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егор Буркин заявил, что обнародованные «пленки» отражают лишь пять процентов коррупционных схем на Украине.