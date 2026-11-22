Десятки вражеских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 22 ноября. Ответ последовал мгновенно, объекты боевиков ВСУ горят по всей Украине.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой последовал ответ.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение ночи 22 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом.

Один из масштабных налетов был зафиксирован в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев сообщил, что ночью в области сбили 23 беспилотника. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозпостройка. На местах работают оперативные службы.

«Сегодняшней ночью Воронеж был атакован с территории Харьковской области. И это обусловлено тем, что противник выбирает наиболее короткие маршруты для своих террористических атак, так как большинство беспилотных летательных аппаратов противника уничтожается еще на линии боевого соприкосновения», - пояснил эксперт.

Ответ в адрес ВСУ последовал той же ночью.

«В последнее время количество беспилотных летательных аппаратов сократилось. Это свидетельствует о том, что российские Вооружённые силы наносят точечные удары по местам сборки, запуска БПЛА, а также по местам их хранения. Противник истощён, его технические возможности ограничены, и количество беспилотников будет заметным образом снижаться и далее», - пояснил военный эксперт.

Олег Иванников отметил, что предыдущие атаки на Московский регион серьезно истощили запасы ВСУ.

По данным Минобороны РФ, той же ночью серьезные удары были нанесены по ряду объектов ВСУ. В частности, были поражены электростанция «Правобережная» в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины; объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и сухогруз с военным грузом.

Ранее стало известно, что Киев сотрясают удары за атаки на РФ.