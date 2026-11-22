В Киеве и области в течение суток с 21 по 22 ноября прогремело несколько мощных взрывов. Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серьезных взрывах в районе украинской столицы. Один из ударов по военному объекту ВСУ в Киеве был зафиксирован в 3 часа ночи. Уточняется, что атака была совершена с помощью беспилотника «Герань».

Позже в сети появились кадры горящих военных объектов, а также частично разрушенного Северного моста.

«Сегодня ночью атаке подверглась вся территория Украины, Киев и область в том числе. Удары пришлись на объекты инфраструктуры, которые питают предприятия оборонной промышленности Украины, военного производства. Также был атакован аэропорт Борисполь. О его повреждениях пока точной информации нет. Одной из целей был Северный мост в Киеве», - пояснил военный эксперт.

Гагин подчеркнул, что удары по мостам на Украине наносятся прежде всего для того, чтобы парализовать логистику.

«Кроме того, важно прервать логистику и из Европы. Именно оттуда идет большая часть вооружения, военной техники для ВСУ, те же ракеты, которые Киев получает из Британии, Франции, Германии. Практически все это произведено не на Украине. Многие сейчас говорят, что удары по мостам - это ответ за Крымский мост. Но для ответа за Крымский мост, на мой взгляд, этого маловато. Перед ударами по Крымскому мосту была проведена серьезная разведка с помощью беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов стран НАТО. Само целеуказание давалось после этой разведки. А поражали мост с помощью ракет британского производства, а также БПЛА производства стран НАТО», - добавил специалист, отметив, что ответственность за это, в том числе, лежит на представителях Запада.

Ранее стало известно о жестком ответе за Крымский мост.