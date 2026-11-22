Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 22 ноября 2026 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Плоское, Рубежное, Подсреднее и Федоровка Харьковской области.

В Сумской области поражены формирования механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Радьковка, Пушкаревка, Краснополье, Степановка и Спасское Сумской области. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и 10 автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Славянск, Беленькое, Райгородок, Новоселовка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и 155-мм гаубицу «Богдана».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Райское, Приволье, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новодонецкое, Степановка, Львовка, Куроедовка и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Маяк, Тихое, Просяная, Маломихайловка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Одаровка и Веселое Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово Запорожской области, Белозерка и Михайловка Херсонской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, 24 автомобиля, 155-мм гаубица «Богдана» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и площадкам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 295 284 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 745 танков и других боевых бронированных машин, 1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 972 орудия полевой артиллерии и миномета, 77 844 единицы специальной военной автомобильной техники.

* Запрещенная в России террористическая организация.