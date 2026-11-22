В результате налета украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику погиб один человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».

В Северодонецке беспилотник пытался атаковать автомобиль «Газель». Погиб проезжавший рядом велосипедист.

Еще двое водителей получили ранения при ударах по транспортным средствам в Беловодском и Кременском муниципальных округах.

В селе Осиновое пострадал человек, находившийся рядом с жилым домом.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — заявил Пасечник.

Повреждения также зафиксировали в Алчевске и нескольких муниципальных округах республики. Специалисты устраняют последствия атак.

«Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов», — сообщил глава ЛНР.

По словам Пасечника, всего над территорией ЛНР уничтожили около 90 воздушных целей.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли преднамеренный террористический удар по поселку Юбилейное в пригороде Луганска.