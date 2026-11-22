В воскресенье в Киеве и Полтаве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 22 ноября сообщили украинские СМИ.

«Взрывы в Киеве», — говорится в публикации телеканала «Общественное».

«В Полтаве был слышен взрыв», — передает издание «Страна» со ссылкой на местные власти.

Электронная карта министерства цифровой трансформации Украины подтверждает, что в данный момент в Киевской и Полтавской областях продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и Днепропетровске.