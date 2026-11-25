Николаев остаётся одним из ключевых узлов в тыловой системе ВСУ: через него идут логистика, подготовка личного состава и производство средств поражения. В последние дни город вновь сотрясали взрывы.

Координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев в комментарии aif.ru детально описал, по каким объектам работают ВС РФ и что происходит внутри самого города.

Чёрный столб над Николаевом

Днём 23 ноября и в ночь на 24-е в Николаеве прогремела серия взрывов. По свидетельствам местных жителей, один из ударов пришёлся по объекту ГСМ вблизи центра города — в небо поднялся густой чёрный столб дыма.

«Люди писали, что был удар по ГСМ, видимо, где-то недалеко от центра, потому что был чёрный столб дыма и взрыв был серьёзный. Если бы там была пластмасса, она, конечно, тоже дала бы чёрный дым, но не было бы такого взрыва», — отметил Лебедев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 ноября удары беспилотниками наносились по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, была поражена электроподстанция 110 кВ в Прилуках Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК, и сухогруз юго-западнее Одессы, перевозивший военные грузы.

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Приоритеты: от дронов до логистики

Лебедев подчеркнул, что российские удары носят системный характер и нацелены на инфраструктуру, которая обеспечивает ВСУ на передовой. Помимо энергетики и связи, приоритетом остаются производственные мощности.

«Основные цели — это цеха, где идёт сборка или изготовление запчастей для беспилотников. В случае Одессы и Николаева основное внимание уделяют ещё и морским беспилотным катерам. Конечно же, бьют по энергетике, логистике, по локомотивам и фурам, которые перевозят военные грузы. Полевые штабы, блиндажи, личный состав, техника — по этим целям вблизи ЛБС также идут удары», — пояснил координатор подполья.

Это подтверждается и более ранними сообщениями: 16 ноября в Николаеве был поражён цех на территории бывшего Черноморского судостроительного завода, где производили беспилотники, включая водные самолётного типа и безэкипажные плавсредства. По словам Лебедева, тогда погибли 12 украинских военных, ещё около 30 получили ранения, среди них были иностранные инженеры.

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Тыловой гарнизон: где готовятся боевики

Николаев фактически превратился в подготовительную базу перед отправкой на передовую. Лебедев оценил состояние подразделений в городе.

«В каком состоянии подразделения в Николаеве? В отличном, потому что это же не ЛБС. Они там отдыхают, так сказать… Копают, что-то там делают… В общем, делают вид, что они очень сильно нужны здесь», — сказал он.

По его данным, националистичекие формирования вроде «Кракена» (организация признана террористической и запрещена в РФ) размещаются в основном на заводах и вокруг них: младший состав — на территории предприятий, старший — в близлежащих гостиницах.

Кроме того, большое количество военнослужащих сосредоточено на полигонах и в районе бывших аэропортов.

«На полигонах их очень много, рядом с полигонами, в бывшем старом аэропорту и в бывшем гражданском аэропорту тоже много ВСУ. Там рядом полигон Капустина Балка, где регулярно тренируются и артиллеристы, и дроноводы», — рассказал Лебедев.

Фото: GLOBAL LOOK/ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

Что ВСУ прячут в Николаеве и области

Отдельно Лебедев раскрыл состав техники, которую украинская армия держит в Николаеве и окрестностях. По его словам, в самом городе размещены системы ПВО, но более серьёзные средства поражения вынесены за его пределы.

«ВСУ из важной техники в Николаеве держат самолёты, пусковые установки для дальнобойных ракет вроде HIMARS или "Нептун". Это в основном располагают в пригороде или области, в самом городе о таком не слышали. Ещё здесь есть системы ПВО Gepard, но ракетного ПВО в Николаеве нет, хотя и ракет у Украины уже нет», — сказал он.

Географическое положение города объясняет его роль для ВСУ. Лебедев подчёркивает: Николаев — это не просто тыл, а промежуточный пункт, из которого подразделения фактически сразу попадают в зону боевых действий.

«Николаев — это такая подготовительная база перед ЛБС, потому что от Николаева до Херсона 60 километров. То есть километров на 40 в сторону Херсона проходят и уже, считай, линия соприкосновения», — заключил координатор подполья.