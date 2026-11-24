Войска группировки «Центр», нанося врагу большие потери, когда за сутки уничтожается по батальону пехоты и десятки единиц боевой техники, развивают успех на нескольких направлениях одновременно. По мнению военного эксперта Александра Ивановского, в оставшиеся до нового года дни в районе Доброполья будут происходить самые значимые боевые операции, которые повлияют на ход освобождения Донецкой Народной Республики и развитие ситуации всей специальной военной операции (СВО). Чем ответила Москва на атаку Киева? Особый боевой приём ужаснул даже НАТО Подробнее

Горячая зима Доброполья

Военный эксперт объясняет, что командованию группировки «Центр» удалось создать несколько наступательных «кулаков», которые сейчас задействованы сразу на нескольких участках фронта. Вдобавок ко всему концентрация сил беспилотных систем позволяет перебрасывать их на наиболее сложные участки и в течение пары дней перехватывать инициативу в небе и на земле.

«Продвижение штурмовых групп идёт в сторону западных границ ДНР. На этом участке российские войска местами уже пересекли границу с Днепропетровской областью, — рассказывает эксперт. — Наступая в северо-западном направлении, ВС РФ взяли в „клещи“ гарнизон ВСУ в Белозёрском. Продвижение со стороны Золотого Колодца, расположенного севернее Доброполья, позволяет обойти украинскую оборону противника в Дружковке с тыла и, соответственно, помочь войскам „соседей“ из „Южной“ группировки додавить ВСУ на этом участке, тем самым дав возможность наступать на Краматорск с юго-востока. Кроме того, по последней информации, ударным подразделениям „центральных“ удалось взять под контроль населённый пункт Новоявленка, что выводит ВС РФ к трассе Доброполье — Краматорск. Таким образом, ещё одна ключевая логистическая линия ВСУ перерезана». Капкан для ВСУ. Победные реляции Киева оказались пшиком Подробнее

Тут не «прогулка», а самая настоящая резня

Судя по информации, которую озвучивает эксперт Ивановский, на добропольский участок киевским командованием переброшены нацистские формирования «Омега» и «Волки да Винчи». Им поручено не дать российским войскам установить контроль над Белозёрском.

«Боевики ВСУ могут упираться на позициях в Белозёрском сколько хотят, — поясняет военный эксперт. — Наши штурмовики уже зашли на юго-западные окраины города. Но главное, что населённый пункт уже практически окружён. Пока это оперативное окружение, но когда кольцо замкнётся, то оно станет полным».

Впрочем, по мнению Ивановского, это не столь важно, так как использование дронов-камикадзе позволяет уничтожать противника на этапе выхода из окружения, а это эффективнее, чем вылавливать боевиков по подвалам.

Стоит отметить, что наступление в северо-западном направлении идёт довольно высокими темпами. После взятия Новоявленки, несколько формирований ВСУ оказались в «кармане», по которым наносятся удары артиллерией и дронами. Идёт продвижение в направлении Очеретино. Важный очаг сопротивления ВСУ, взятие которого задаёт российским войскам вектор движения, отрезающий гарнизоны ВСУ в Славянске и Краматорске от тыловых складов в Днепропетровской области. Как отмечает военный эксперт Ивановский, у ВС РФ есть возможность за последние дни этого года нанести противнику серьёзное поражение.