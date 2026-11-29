Странная вспышка сонной болезни в Европе, которая произошла в начале XX века, могла быть связана с эпидемиями испанского гриппа и свинки, считают ученые из Центра демографических исследований и исследований старения. Результаты их работы опубликовал журнал Epidemiology and Infection.

В 1910-1920-х годах Европу охватил летаргический энцефалит, известный как сонная болезнь. При этом он распространялся неравномерно. Больше всего заболевших было в Швеции, внутри нее большинство случаев было зарегистрировано в Вестерботене на севере страны, а там 80% пострадавших от сонной болезни находились в небольшом поселке Вильгельмина.

Чтобы понять, с чем связана такая локализация, ученые проанализировали исторические медицинские отчеты. Как оказалось, незадолго до вспышки летаргического энцефалита жители Вильгельмины столкнулись с тяжелыми эпидемиями испанского гриппа и свинки.

В связи с этим возникло предположение, что эти эпидемии могли быть связаны с сонной болезнью. По одной из версий, перенесенные инфекции могли ослабить иммунитет, благодаря чему другой, пока неизвестный возбудитель, проще проникал в организм и вызывал воспаление мозга.

По второй версии, после перенесенных гриппа и свинки иммунная система людей могла оставаться активированной, а это, возможно, приводило к воспалению нервной системы.

Согласно третьей версии, отдельные случаи сонной болезни могли быть неврологическими осложнениями свинки.

Ученые подчеркнули: это лишь предположения, точную причину странной вспышки они не установили.