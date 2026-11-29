В бассейне Гунхэ на северо‑восточной окраине Цинхай‑Тибетского нагорья китайские учёные нашли первый в стране полный череп южного мамонта. Его возраст оценивают в 1,3–2 млн лет. Находку сделали специалисты Геологического управления провинции Цинхай. Сначала в обрыве заметили фрагмент кости, а затем обнаружили сам череп (75 см в длину и 70 см в ширину) с сохранившимися бивнями.

Экспертиза Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук подтвердила, что останки принадлежат южному мамонту. Благодаря хорошей сохранности черепа учёные смогут сравнить восточноазиатские и западноевропейские образцы этого вида, а также уточнить маршруты его миграции по Евразии.

Отдельно стоит отметить другую находку: в октябре в уезде Чжаоюань (провинция Хэйлунцзян) местный житель с дочерью обнаружили на берегу реки Сунхуа два фрагмента тазовых костей мамонта возрастом около 25 тысяч лет. Окаменелости передали в музей. Их отреставрируют и будут использовать в исследованиях и на выставках.

Ранее сообщалось, что шерстистого мамонта хотят воскресить с помощью искусственного интеллекта.