Детство, проведённое рядом с кошками, способно повысить у человека вероятность столкнуться с шизофренией в зрелом возрасте. По мнению учёных, определённую роль в этом может играть паразит Toxoplasma gondii. Такую информацию приводит портал ScienceAlert, ссылаясь на посвящённые вопросу исследования.

Впервые о подобной взаимосвязи заговорили в 1990-х годах — психиатр Эдвин Фуллер Тори и вирусолог Роберт Йолкен. Ими было замечено, что среди пациентов с шизофренией чаще попадались те, чьё детство прошло в доме с кошками. Причиной исследователи назвали возможный токсоплазмоз. Заразиться им человек может при контакте с экскрементами кошек, через загрязнённые почву, воду и продукты, а также через недостаточно прожаренное мясо. Иногда инфекция затрагивает нервную систему, и тогда её течение может сопровождаться психическими расстройствами.

В дальнейшем учёные не оставили эту гипотезу без внимания. В 2023 году было установлено: у людей, имевших контакты с кошками, шансы заболеть шизофренией оказались примерно в два раза выше.

Вместе с тем ряд других работ подобную закономерность не подтвердил. К примеру, исследование специалистов Университетского колледжа Лондона не выявило никакой связи между детством, проведённым с кошками, инфицированием Toxoplasma gondii и возникшими позже психотическими расстройствами.

«Судя по всему, на сегодняшний день причин бояться домашних кошек из-за угрозы шизофрении нет», — сказано в материале ScienceAlert.

Как отмечают журналисты, прямая причинно-следственная связь между токсоплазмозом и этим заболеванием учёными пока не установлена.