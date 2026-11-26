Ученые обнаружили связь между уровнем витамина D в крови и продолжительностью сна у людей среднего и старшего возраста. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале The Journals of Gerontology, передают «Известия».

Анализ проводился на основе данных 460 человек старше 40 лет. Люди с наиболее высокими показателями витамина D спали почти на 20 минут дольше, чем участники с минимальной концентрацией вещества. При его недостатке продолжительность ночного отдыха в среднем сокращалась примерно на 23 минуты.

При этом исследователи подчеркнули, что обнаруженная взаимосвязь не доказывает прямого влияния витамина D на сон. Кроме того, связь оказалась более выраженной среди темнокожих участников.

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Специалист отметила, что магний содержится в кашах, бобовых и орехах, поэтому при выборе добавок необходимо учитывать питание и состояние здоровья. Она подчеркнула, что принимать препарат следует не из-за его популярности, а при наличии соответствующей потребности. При этом магний не заменяет лекарственные средства.

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