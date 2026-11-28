Связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера находит подтверждение в научной литературе.

Учёные 15 лет наблюдали за здоровыми пожилыми людьми, у которых не было проблем с памятью. У тех, кто жаловался на постоянную дневную сонливость, через полтора десятилетия на ПЭТ-сканировании мозга значительно чаще находили отложения бета-амилоида — белка, который накапливается в мозге при болезни Альцгеймера ещё до появления первых симптомов.

В другом многолетнем исследовании Mayo Clinic учёные выяснили, что у пациентов с дневной сонливостью бета амилоид накапливался в мозге в тех зонах, которые первыми страдают при этом заболевании. Проснулись уже уставшим? Врач Большакова раскрыла, что крадёт наш сон Подробнее

Сон — маркер, а не причина

Это подкрепляет гипотезу о том, что повышенная дневная сонливость может быть маркером нейродегенеративных процессов, а не их первопричиной.

Когда в мозге происходят патологические изменения, потребность во сне возрастает и продолжает расти по мере прогрессирования болезни.

Учёные объективно — с помощью датчиков активности (актиграфов) — сравнили, как увеличивается продолжительность дневного сна у людей с разным состоянием памяти и мышления:

— у тех, чьи мыслительные способности оставались в норме, дневной сон в среднем удлинялся на 11 минут в год — это можно считать естественной возрастной нормой;

— при лёгких когнитивных нарушениях — первой ступени между нормой и деменцией — прибавка составила 24 минуты в год;

— у людей с болезнью Альцгеймера дневной сон увеличился до 68 минут в год — в шесть раз больше, чем у здоровых сверстников. Поток сознания. Почему появляются навязчивые мысли, которые не дают уснуть Подробнее

Таким образом, дневной сон сам по себе не является ни «профилактикой», ни «фактором риска» болезни Альцгеймера, но может служить доступным поведенческим индикатором.

«Если человек, который раньше не спал днём, начинает делать это каждый день, а продолжительность сна растёт из месяца в месяц, — это разумный повод обратиться к врачу и проверить свое когнитивное здоровье», — считает врач-невролог, специалист превентивной медицины Игорь Мацокин.