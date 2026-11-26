Девятичасовой и более длительный сон способен сигнализировать об угрозе преждевременной смерти вследствие кардиологических недугов — к такому итогу пришла научная группа из Южного университета Джорджии (США). Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи изучили сведения о 3287 совершеннолетних американцев, имеющих проблемы с сердцем. По количеству времени, отведённому на сон, испытуемых поделили на три категории: не более шести часов, от семи до восьми часов, а также от девяти часов и больше. За 15 лет наблюдений жизнь примерно половины участников оборвалась: порядка 17 процентов — из-за кардиологических болезней, тогда как 33 процента — вследствие иных причин.

Выяснилось, что у тех, кто проводил в постели девять часов и дольше, вероятность умереть оказалась на 51 процент выше, а шанс погибнуть от недугов сердца — на 53 процента больше в сравнении с теми, чей сон длился семь-восемь часов. При подсчётах принимались во внимание возрастная категория, табакокурение, потребление спиртного, а также сопутствующие недуги.

Стоит отметить, что статистически достоверной взаимосвязи между отдыхом короче шести часов и возросшей смертностью выявлено не было.

По мнению специалистов, избыточная продолжительность сна выступает не первопричиной роста смертности, а всего лишь индикатором уже существующих либо формирующихся нарушений здоровья.

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