В Британии школы пытаются предотвратить массовые прогулы учеников из-за выхода видеоигры GTA VI. Перед релизом они призвали родителей отправлять детей на занятия, пишет The Telegraph.

Однако утром 19 ноября на уроки не пришли на 35 тыс. школьников больше, чем обычно. По данным системы Arbor, посещаемость в 1415 средних британских школах снизилась с 91,3 до 88,8%. Среди мальчиков количество пропусков выросло сильнее, чем среди девочек.

Некоторые учебные заведения пообещали разыграть подарочные сертификаты среди детей, которые придут на занятия.

GTA VI от Rockstar Games вышла 19 ноября. Она получила возрастной рейтинг 18+. В день релиза, по предварительным данным, в нее могли сыграть до 3 млн взрослых англичан.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа опоздал на утреннее заседание после выхода игры GTA VI.