Прикованный к постели геймер смог сыграть в видеоигру GTA VI силой мысли с помощью мозгового импланта нейротехнологической компании Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом говорится в сообщении компании.

В субботу Neuralink разместила на своей странице в соцсети X* видеоролик продолжительностью около двух минут. Как пояснили представители компании, на записи запечатлен добровольный участник клинических испытаний, который проходит игру и рассказывает о своем личном опыте.

На опубликованных кадрах мужчина управляет автомобилем, катером и самолетом, а также участвует в драке и перестрелке. По его словам, для управления игровым персонажем он, в частности, использует постукивания безымянным пальцем. Помимо этого, участник испытаний уточнил, что смог задействовать дополнительные кнопки на геймпаде при помощи движения ноги.

Релиз игры GTA VI от американской студии-разработчика Rockstar Games состоялся 19 ноября.

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