Видеоигра Grand Theft Auto VI от Rockstar Games принесла $3,79 млрд выручки по всему миру к концу первого дня после релиза, сообщила корпорация Take-Two Interactive. По оценке компании, запуск стал крупнейшим развлекательным проектом в истории.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября. По предварительным заказам было продано 32,5 млн копий — рекордный показатель для игровой индустрии. Генеральный директор Rockstar Сэм Хаузер заявил, что в компании чувствуют «огромную честь за реакцию игроков со всего мира».

Разработка игры обошлась примерно в $1 млрд, а ожидание длилось 13 лет. Доход почти в пять раз превысил результат предыдущей части серии — GTA V за первые 24 часа 2013 года собрала около $800 млн. Пока игра доступна только на консолях Sony PlayStation и Xbox от Microsoft; версия для ПК ожидается позже. Те, кто оформил предзаказ, могли скачать игру более чем за неделю до выхода, чтобы запустить её сразу в полночь.

Серия GTA выходит с 1997 года. Разработчиков десятилетиями обвиняли в прославлении насилия и преступности, при этом наблюдатели отмечают, что GTA стала символом подрывной поп-культурной критики пороков и условий жизни в США, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что выход GTA VI в Великобритании обойдётся местным компаниям более чем в $16 млн из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках ради игры. По данным системы BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие подали заявлений на 83 тыс. дней отпуска, что в денежном выражении составляет 12 млн фунтов стерлингов. Только в день релиза прогнозируемые убытки британских компаний оценивались в 3,14 млн фунтов (около $4,2 млн).