Мэр Парижа Эммануэль Грегуар опроверг сообщения о том, что якобы опоздал на работу на три часа после ночной игры в GTA VI. Слухи появились в социальных сетях после публикации блогера Энзо Мореля.

Ранее Морель написал в соцсети X*, что 19 ноября Грегуар опоздал на заседание городского совета на три часа, поскольку ночью играл в новую часть Grand Theft Auto.

Свое предположение Морель связал с публикацией Грегуара в Instagram**, где мэр разместил обратный отсчет до выхода GTA VI.

Вечером того же дня Грегуар ответил на эти сообщения в X. Он заявил, что прибыл в свой кабинет к назначенной на 9:00 встрече, после чего председательствовал на заседании городского совета Парижа.

«Спасибо, что беспокоитесь о моем расписании, но я вовремя пришел на назначенную на 9 утра встречу в моем кабинете. <...> Затем я председательствовал на заседании Парижского городского совета», — сообщил парижский мэр.

Grand Theft Auto — одна из наиболее коммерчески успешных франшиз в индустрии видеоигр.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

**Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.