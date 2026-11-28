Президент РФ Владимир Путин предупредил, что искусственный интеллект может стать ещё более мощным орудием как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

Искусственный интеллект уже несколько лет активно используется в военных целях, подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

ИИ уже давно убивает людей

По словам эксперта, ИИ применяется в дронах, крылатых ракетах и даже в операциях по устранению руководства целых стран.

«Искусственный интеллект применяется в военной сфере уже не один год. На сегодняшний день благодаря машинному зрению дроны имеют возможность поражать те или иные цели, живую силу противника, кроме того, с его помощью можно наводить крылатые ракеты», — сказал Кнутов.

Система Maven Smart System компании Palantir, по словам аналитика, позволила США провести операцию в Венесуэле, которая привела к захвату президента Мадуро. Та же система применялась в Иране для ударов по высшему руководству. При этом Кнутов подчёркивает: ИИ широко используют и военные на Украине.

«Искусственный интеллект уже давно убивает людей. Уже несколько лет системы с искусственным интеллектом используются ВСУ для убийств, причём убивают не только военных, но и гражданских. Поэтому в данном случае опасность искусственного интеллекта не просто существует, а она велика», — заявил эксперт.

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Опаснее атомной бомбы: ИИ и ядерный арсенал

Самое тревожное в военном применении ИИ — это его потенциал по сравнению с ядерным оружием. Кнутов приводит заявление одного из основателей Palantir, который сравнил новые технологии с оружием массового поражения.

«Один из основателей компании Palantir прямо написал, что искусственный интеллект намного серьёзнее и опаснее, чем атомное оружие. То есть атомное оружие уже сегодня занимает второе место после искусственного интеллекта с точки зрения возможности воздействовать на людей», — подчеркнул Кнутов.

Особую тревогу вызывает возможность использования ИИ для вмешательства в системы управления ядерным арсеналом. По словам специалиста, с помощью соответствующего программного обеспечения ИИ может взломать коды ракет и воспрепятствовать применению ядерного оружия.

«Мы прекрасно понимаем, что с помощью соответствующего программного обеспечения искусственный интеллект может взломать коды тех же ракет, запусков и воспрепятствовать применению того или иного вида ядерного оружия. Уже над этим сейчас активно работают многие компании, в том числе компания Palantir», — добавил он.

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Армия андроидов

Ещё одно опасное направление — создание автономных боевых роботов. Кнутов прогнозирует, что через несколько лет на поле боя вместо военнослужащих будут сражаться роботы-андроиды. Это направление активно развивается, в том числе благодаря электромобилям.

«Если вести речь о военной сфере, то ещё одно направление, на которое сейчас тратятся гигантские средства, — это создание летательных аппаратов с искусственным интеллектом. Они уже есть, идёт дальнейшее развитие. А вот сейчас новое направление — это наземные роботы с искусственным интеллектом. Ну и безэкипажные катера тоже с элементами искусственного интеллекта. Роботы-андроиды разрабатываются всеми странами мира», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что в США уже созданы роботы, которые, по его словам, ведут бой не хуже американского спецназовца. Главная проблема — батареи. Пентагон решает её своеобразно: за счёт развития электромобилей, покупатели которых фактически финансируют создание компактных и ёмких элементов питания для будущих боевых андроидов.

«Главная проблема только в батареях, в электричестве. Эту проблему Пентагон решает очень своеобразно, да и вообще весь Запад — за счёт развития электромобилей. Электромобили требуют новых элементов. Эти электрические элементы должны быть компактными, ёмкими и недорогими. Все покупатели электромобилей фактически вкладывают значительные деньги в создание таких элементов питания, которые можно будет потом применять непосредственно для тех же роботов-андроидов, которые являются боевыми солдатами», — пояснил аналитик.

По прогнозу Кнутова, через три-пять лет на поле боя появятся андроиды, ведущие боевые действия. А уже через год можно ожидать появления наземных роботов с элементами искусственного интеллекта.

«Сейчас наземных роботов достаточно много, но это пока достаточно примитивная машина. Но вот в ближайшие где-то года три произойдёт рывок, и рывок очень существенный, примерно такой же, как в области создания беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта», — заключил Кнутов.

Мирная сторона: ИИ экономит ресурсы, но не отменяет угроз

Несмотря на очевидные опасности, у технологии есть и мирная сторона. Кнутов признаёт: ИИ успешно справляется с рутинными задачами, экономя ресурсы. Например, там, где требуется выверка документов и нужно задействовать 10–15 человек на две-три недели, искусственный интеллект выполняет работу за сутки, а потом лишь два человека её проверяют за три дня.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания андроидов и человекоподобных роботов, которые будут производить продукцию на предприятиях и заменять людей на рутинной работе.

«Так фактически будут высвобождать неквалифицированную рабочую силу. А квалифицированная рабочая сила, она, конечно, будет по-прежнему нужна», — подытожил эксперт.