Российская компания начала принимать заказы на проведение аэрофотосъемки с помощью голубей, оснащенных биосовместимыми электродами. Благодаря этим имплантам птица без всякой дрессировки «понимает» команды и летит в нужном направлении.

Новость о необычном сервисе вызвала широкий резонанс, а военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил перспективы нововведения, а также рассказал о других подобных методах, которые уже применяются в военном деле.

Рекордные 10 часов: что умеют голуби с нейроинтерфейсом

Ранее стало известно о проведении экспериментов с вживлением чипов в птиц для их использования в качестве разведывательных средств. В частности, речь идет об аэрофотосъемке с помощью голубей с биосовместимыми электродами.

Уточняется, что зафиксированный рекорд продолжительности полета составил 10 часов при максимальном удалении в 100 км. По информации производителей, нейроинтерфейс позволяет «загрузить» в голубя полетное задание.

В качестве положительных аспектов этой идеи называют, в частности, возможность обходить средства радиоэлектронной борьбы. Живой организм, в отличие от электроники, не реагирует на системы РЭБ, что делает его потенциально ценным инструментом в условиях современных боевых действий.

Сомнения эксперта: живой организм — это не дрон

Военный эксперт Борис Джерелиевский, однако, выразил некоторые сомнения по поводу этой идеи. По его мнению, несмотря на всю привлекательность концепции, практическая реализация сталкивается с серьезными трудностями. Живой организм требует постоянного ухода, особых условий содержания и внимания, что существенно усложняет его использование по сравнению с техническими средствами.

«Насчет использования голубей я сильно сомневаюсь, при том что сейчас существуют различные технологии с боевыми дронами, дронами-разведчиками. Любой живой организм требователен к уходу, к определенным условиям и так далее. По этой же причине, например, сейчас практически не используются лошади для боевых действий, хотя сохранились конно-вьючные подразделения. Но в любом случае даже в условиях современных боевых действий, там, где работают небольшими группами, могли бы применяться лошади, но вместо них используют мотоциклы, квадроциклы и роботизированную наземную технику», — пояснил эксперт.

ВС РФ. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Дельфины на страже моря: проверенные боевые животные

Тем не менее, специалист отметил, что некоторые животные продолжают успешно привлекаться к военной работе. Например, собак активно используют для работы саперов, а дельфины помогают в борьбе с диверсантами. Эти направления доказали свою эффективность и применяются на практике уже не один год.

«Дельфинов используют для охраны морских объектов. Их специально обучают для борьбы с боевыми пловцами, подводными диверсантами. Такие технологии есть, у нас такие подразделения имеются, по крайней мере были. Также, если не ошибаюсь, у американцев похожие подразделения есть», — пояснил эксперт.

Дельфин. Фото: Telegram-канал NewsVLru/ Скриншот видео из Telegram-канала.

Военкоры ранее сообщали, что РФ может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами не только в Севастополе, но и по всему Чёрному морю.

Кроме того, обозреватель 19FortyFive Блейк Стилуэлл заявлял, что российские боевые дельфины могут быть опасны, «даже когда спят». Среди главных плюсов такого союза называли, в частности, способность дельфинов быстро плавать.

Будущее биодронов: технологии уже существуют

Эксперт Живов ранее также допустил появление боевых биодронов в виде голубей и собак. По словам специалиста, технологии нейроимплантов, позволяющие превращать голубей в управляемые разведывательные дроны, уже существуют.

Это означает, что граница между живой природой и робототехникой постепенно стирается, и в ближайшие годы можно ожидать появления все новых и новых гибридных решений. Вопрос лишь в том, насколько они окажутся практичными и востребованными в реальных боевых условиях.

Пока же голуби с электродами остаются скорее экспериментальной разработкой, вызывающей интерес, но не спешащей заменить традиционные дроны.