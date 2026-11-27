В ходе второго (делового) дня работы международной конференции AI Journey произошло знаковое событие: было объявлено о первой в России трансграничной сделке, заключённой двумя ИИ—агентами.

Большой шаг для БРИКС

«Мы находимся в стадии зарождения такого ИИ, — рассказал Андрей Гурьев, глава компании „ФосАгро“, — когда два независимых друг от друга агента в разных странах мира могут заключить между собой сделку, на которую раньше приходилось тратить огромные ресурсы, человеческие и финансовые.

Наша компания совместно с индийскими коллегами выработали два агента, которые совершили первую трансграничную сделку по покупке химического сырья. Для стран БРИКС, в которых живёт практически половина населения Земли и содержится 40 % мировой экономики, это большая веха».

Поторговались и договорились

«Самое замечательное во всей этой истории, — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, — состоит в том, что это была самая обычная сделка. Наш партнёр покупал самые обычные химические вещества, чтобы здесь, в России, производить удобрения. Это важно: то, что сделка была рутинной, означает лёгкую возможность её масштабирования».

Дело было так: индийская сторона выставила своего ИИ-агента, российская — агента Сбера. Два агента нашли друг друга, немного поторговались и договорились о лучших условиях. Вся сделка проходила в блокчейне, то есть весь её ход был навсегда зафиксирована без возможности внесения изменений. Индийская часть сделки была зафиксирована в Индии, российская — в России.

Люди за всем процессом, конечно, следили (сумма-то солидная, несколько десятков миллионов рублей), но всё прошло гладко, и люди сделку утвердили.

«Сделка прошла практически одномоментно и в хорошем качестве, — добавил Александр Ведяхин. — Мы говорим о том, что взаимодействие между агентами сильно расширяет возможности работы на пространстве БРИКС и БРИКС+. Это даёт хороший, качественный, современный инструментарий для Делового совета БРИКС, который сегодня динамично развивается и притягивает всё больше и больше стран».