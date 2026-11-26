В Макеевке ДНР возле остановки были разбросаны пятитысячные купюры. Один из мирных жителей поднял одну из них — и вскоре почувствовал себя плохо. Мужчину госпитализировали с тяжёлым химическим отравлением. Позже специалисты, обследовавшие банкноты, подтвердили: на них обнаружены следы опасных химических веществ.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, речь шла о фальшивых купюрах номиналом 5000 рублей, а состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Однако вскоре о случаях обнаружения подозрительных банкнот предупредили в Белгороде. По данным мэрии, банкноты замечали на земле и даже на автомобилях; речь шла о купюрах номиналом 1 и 5 тысяч рублей. Аналитики допускают, что фальшивки могли сбрасывать с воздушных шаров.

Невидимая угроза

Главная проблема — в невидимости угрозы. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии aif.ru заявил: «Если использовано специальное средство, то вряд ли его можно распознать».

То есть визуально, на ощупь или по запаху отравленную банкноту практически невозможно отличить от обычной.

«Лучше, конечно, не поднимать никакие посторонние предметы, особенно в районах, прилегающих к зоне боевых действий. Если все-таки подняли, то желательно сразу вымыть руки с мылом и не трогать лицо», - посоветовал Никулин.

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Ловушки повсюду: не только деньги

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в беседе с aif.ru напомнил, что это не новая тактика.

«Еще до начала спецоперации мы находили в ДНР такие предметы, однажды был найден небольшой планшет, причем в одном из кафе Донецка. Противник уже тогда использовал такие ловушки, и использует сейчас. Причем обработаны предметы могут быть чем угодно, вещества могут, в том числе, оставлять ожоги на коже», - сказал он.

По словам Гагина, опасными могут быть любые бесхозные предметы: телефоны, планшеты, игрушки, бытовые приборы, ноутбуки, сумки.

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РФ передает данные об использовании ВСУ химикатов

Инциденты в Макеевке и Белгороде — не единственные случаи. Россия на постоянной основе фиксирует применение украинскими формированиями токсичных химикатов и направляет материалы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом на заседании в Гааге заявлял постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Регулярно фиксируем и предоставляем данные о применении ВСУ хлорпикрина, химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных химикатов», - подчеркивал он.

Никулин считает, что украинцев удастся наказать после победы РФ в СВО.

«Украинцев, чтобы наказать, нужно победить. А потом можно будет проводить денацификацию и суд над военными преступниками», — заявил эксперт.

Самым эффективным способом борьбы с киевским режимом он считает ликвидацию бандеровской верхушки.

«Только после этого у них начнется прояснение. Пока гибнут простые военные, власть это не волнует. Но как только их (верхушку — ред.) начнут хоронить одного за другим, тогда они вернутся к реальности», — подчеркнул Никулин.