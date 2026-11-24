Российская сторона на постоянной основе собирает доказательства использования украинскими формированиями отравляющих веществ и направляет эти материалы в Организацию по запрещению химического оружия. Об этом 24 ноября на заседании профильной конференции в Гааге заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, выступление которого транслировалось на официальном сайте организации.

Обращаясь к участникам форума, дипломат уточнил, что речь идет не о единичных инцидентах, а о системной практике со стороны Киева.

«Регулярно фиксируем и предоставляем данные о применении ВСУ хлорпикрина, химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных химикатов», — подчеркнул Тарабрин.

Заявление прозвучало в рамках 31-й сессии Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит в Нидерландах с 23 по 27 ноября. На площадке в Гааге российская делегация последовательно разъясняет порядок документирования подобных нарушений и настаивает на объективной оценке передаваемых Москвой материалов.

Ранее боец с позывным «Матрос» сообщил, что украинские подразделения применяют на передовой ловушки, срабатывающие при приближении человека. При активации такой механизм разбрасывает пену, выделяющую ядовитый газ: из-за этого уже есть пострадавшие, поэтому бойцам посоветовали внимательнее проверять местность и держать при себе противогазы.