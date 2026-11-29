Президент США Дональд Трамп заявил, что для обозначения нового этапа развития технологий ИИ будет обязателен к использованию термин «сверхинтеллект».

Таким образом, американский лидер отреагировал на то, что журналистка Fox News Шэннон Брим использовала выражение «искусственный интеллект».

«Может кто-нибудь объяснить ей, что это сверхинтеллект, а не искусственный интеллект, и что наш великолепный глава комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс скоро сделает этот термин обязательным. Он, как и я, ценит точность в словах!», — написал Трамп в социальной сети.