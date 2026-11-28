В портовом городе Тонхэ южнокорейской провинции Канвон приступили к возведению одного из самых масштабных в Азии кластеров для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). Официальный старт проекту 28 ноября дал президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в присутствии топ-менеджеров ведущих промышленных корпораций страны, пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Выступая на церемонии закладки комплекса, Ли Чжэ Мён охарактеризовал глобальное соперничество за первенство в разработке нейросетей как бескровное противостояние. По оценке главы государства, в этой стремительной технологической гонке даже минимальное отставание грозит стране вечной ролью догоняющего, тогда как небольшое опережение конкурентов откроет колоссальные перспективы. Президент заверил, что правительство мобилизует все доступные ресурсы для вывода Республики Корея в число мировых законодателей стандартов в индустрии искусственного интеллекта.

Непосредственным исполнителем мегапроекта выступает крупный промышленный конгломерат GS Group. Согласно расчетам агентства, совокупные затраты на реализацию инициативы с учетом приобретения специализированных микросхем памяти, графических ускорителей и прочего вычислительного оборудования способны достичь 120 триллионов вон (около 90 миллиардов долларов США), из которых 30 триллионов вон пойдут сугубо на базовую инженерную инфраструктуру. Суммарная энергоемкость будущих дата-центров составит 2,4 гигаватта. Полное завершение стартового этапа запланировано на 2029 год.

В администрации южнокорейского лидера подчеркивают, что при выходе на проектную мощность объект станет крупнейшим в Азии хабом для ИИ-индустрии.

Вопросы технологического суверенитета и развития нейросетей активно обсуждаются и в России. Так, ранее на международной конференции Сбербанка AI Journey 2026 президент РФ Владимир Путин предложил внедрить на всех мобильных платформах в стране «окно выбора» ИИ-приложений, сообщал aif. Это избавит россиян от безальтернативных зарубежных сервисов, позволит свободно выбирать отечественные нейросети, а также ускорит возведение российских дата-центров.