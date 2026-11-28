Развитие искусственного интеллекта поставило математиков в сложное положение: нейросети справляются с задачами, над которыми ученые работали десятилетиями. Об этом сообщает Financial Times.

Исследователь в области теории чисел Донгрюль Ким рассказал, что доказательство частного случая гипотезы Ходжа, представленное OpenAI в октябре, облегчило его работу. При этом разобраться в обосновании предложенного решения оказалось непросто.

«Я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня. Это ставит все в очень странное положение», — признался математик.

Еще один пример привел в ноябре математик компании Anthropic Левент Альпеге. Он заявил, что с помощью ИИ получил доказательство гипотезы Римана — одной из наиболее известных нерешенных математических проблем. Она была сформулирована 167 лет назад и связана с распределением простых чисел. По словам ученого, современная математика столкнулась с ситуацией, когда ответы появляются раньше, чем их объяснения.

Как отмечает FT, успехи искусственного интеллекта одновременно вызывают интерес и опасения в научной среде. Среди основных вопросов — возможное снижение востребованности математиков, соблюдение прав интеллектуальной собственности и практическая ценность результатов, которые исследователи не способны полностью понять.

Профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни подчеркнула, что задачи математической науки не ограничиваются получением доказательств.

«Она заключалась в построении структур и их понимании — во многом как в способе понять нашу Вселенную», — пояснила ученая.

Опасения по поводу влияния ИИ на математическую науку ранее выразили и 25 ведущих математиков. В сентябре они опубликовали открытое письмо на сайте движения Math and AI, в котором предупредили о возможных рисках, связанных с развитием технологий.

Авторы обращения, среди которых были лауреаты Филдсовской премии, указали на расхождение целей компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, и математического сообщества. По их мнению, решение задач для математиков остается не самоцелью, а способом достичь главного — концептуального понимания и научного прозрения.