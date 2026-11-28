Российские исследовательские центры искусственного интеллекта уже зарегистрировали более 30 различных решений в нескольких областях ИИ. Такие цифры на форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) озвучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Они зарегистрировали большое количество, около 30 различных программных уже решений в области генеративного искусственного интеллекта, больших языковых моделей, узкого искусственного интеллекта и много чего другого», – озвучил Чернышенко результаты работы российских ученых в области ИИ.

Чернышенко добавил, что разработки российских ученых передаются в отрасль. Их уже используют в различных компаниях и бизнес-решениях.

Ранее стало известно, что в Германии компания сократит 10 тыс. рабочих мест при внедрении ИИ.