Искусственный интеллект уже давно является серьезной опасностью, так как его применяют в ударах по мирному населению и военным, ИИ считают оружием более опасным, чем ядерное. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект может стать еще более мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

«Искусственный интеллект уже давно убивает людей. Уже несколько лет системы с искусственным интеллектом используются ВСУ для убийств, причём убивают не только военных, но и гражданских. Поэтому в данном случае опасность искусственного интеллекта не просто существует, а она велика», — сказал Кнутов.

Эксперт также привел заявление одного из основателей компании Palantir, который сравнил технологии с оружием массового поражения.

«Один из основателей компании Palantir прямо написал, что искусственный интеллект намного серьёзнее и опаснее, чем атомное оружие. То есть атомное оружие уже сегодня занимает второе место после искусственного интеллекта с точки зрения возможности воздействовать на людей», — подчеркнул Кнутов.

По словам специалиста, особую тревогу вызывает возможность использования ИИ для вмешательства в системы управления ядерным арсеналом.

«Мы прекрасно понимаем, что с помощью соответствующего программного обеспечения искусственный интеллект может взломать коды тех же ракет, запусков и воспрепятствовать применению того или иного вида ядерного оружия. Уже над этим сейчас активно работают многие компании, в том числе компания Palantir», — добавил он.

Тем не менее, Кнутов отметил, что у технологии есть и мирная сторона. ИИ успешно справляется с рутинными задачами, экономя ресурсы.

«Там, где порой требуется выверка документов, нужно задействовать 10–15 человек на две-три недели. Искусственный интеллект эту работу выполняет за сутки, и потом только два человека эту работу выверяют, тратя не три недели, а три дня, и экономят значительные ресурсы», — пояснил Кнутов.

Кроме того, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос создания андроидов и человекоподобных роботов, которые будут производить продукцию на предприятиях и заменять людей на рутинной работе.

«Так фактически будут высвобождать неквалифицированную рабочую силу. А квалифицированная рабочая сила, она, конечно, будет по-прежнему нужна», — подытожил эксперт.