В московской штаб-квартире Сбера начался второй день международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). День «Бизнес» посвящён тому, как компании применяют ИИ в своей работе и как появление ИИ-агентов меняет конкуренцию. Конференция проходит при поддержке Альянса в сфере ИИ.

Программу откроет заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

На Деловом форуме по ИИ стран БРИКС+ 2026 участники обсудят, что помогает предприятиям переходить от пилотных проектов к внедрению ИИ в масштабах целой отрасли и какие разработки страны могут вести совместно. В дискуссии примут участие Чжан Сяосян из China Unicom, Анкуш Сабхарвал из CoRover.ai и BharatGPT, Шри Сафитри из Telkom Indonesia и другие эксперты.

Новые генеративные модели и ИИ-агенты

На главной сцене AIJ Global бывший руководитель направления ИИ-продуктов Tencent Ван Лэй расскажет, каких результатов компании могут добиться с помощью ИИ-агентов. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев представит ИИ-решения банка для бизнеса, а старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов — новое поколение фундаментальных генеративных моделей. Опытом применения искусственного интеллекта поделятся и другие представители бизнеса, в том числе промышленных компаний.

В рамках параллельной программы AIJ Deep Dive участники разберут, как ИИ помогает решать отраслевые задачи.

На сессии Альянса в сфере искусственного интеллекта «ИИ-агенты переделят рынки? Будущее конкуренции и прибыли» представители Сбера и других крупнейших бигтех-компаний обсудят, как в эпоху нейросетей изменятся условия конкуренции и от чего будет зависеть прибыль бизнеса. Затем на сессии «B2B на пути к агентной экономике» речь пойдёт о том, как ИИ-агенты могут изменить взаимодействие компаний друг с другом.

Премия «Лидеры ИИ» и день «Наука»

Деловой день завершится церемонией награждения лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ».

28 ноября конференция продолжится днём «Наука», посвящённым фундаментальным исследованиям, генеративным моделям и робототехнике.

За выступлениями с конференции можно следить в прямом эфире на сайте AI Journey.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ и посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику и общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступили более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.