Функционал искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке прямой линии российского лидера Владимира Путина расширился, нейросеть дала возможность задействовать еще несколько сотен операторских постов для приема обращений, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он уже расширился», - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о том, расширяется ли функционал ИИ при подготовке прямой линии.

Песков сообщил, что ИИ поможет обратившимся к президенту более четко сформулировать свои вопросы и уложить его мысль в плотный текст. Нейросеть даст каждому позвонившему до 30 минут разговора. При этом человек даже может не понять, что с ним беседует машина, сказал он.

Ранее Песков, рассказал, что подготовка к прямой линии уже ведется. Сегодня в полночь по московскому времени начнут работать все каналы приема обращений граждан: интернет-платформы, телефонные линии и SMS, сообщил он.

Напомним, совмещенная с прямой линией пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 10 декабря в 12:00 мск.