Немецкий разработчик программного обеспечения SAP намерен сократить не менее 10 тыс. рабочих мест после перестройки бизнеса и внедрения в процессы искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, глава SAP Кристиан Кляйн стремится встроить ИИ-инструменты в приложения компании. Процессы разработки и продажи продуктов будут меняться.

Сообщается, что подразделения SAP должны определить, где возможно сокращение рабочих мест. Предположительно, оно затронет не менее 9% персонала компании, при этом всего в ней работают более 110 тыс. человек. Больше всего сотрудников находятся в Германии, где совет работников ранее добился гарантий занятости до 2028 года.

В самой SAP отказались комментировать информацию о сокращениях.